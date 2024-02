Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Super Micro Computer hat aktuell massiv nachgelassen. Allein am Dienstag ging es für den Titel um mehr als 10 % nach unten. Schon am Freitag der vergangenen Woche hatte die Aktie extrem geschwächelt. Die Notierungen waren um knapp -20 % abgestürzt. Es sieht nicht so aus, als solle sich der Titel aus der eigenen Stärke heraus neu orientieren können. Super [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...