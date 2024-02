Kann Nvidia am Mittwoch mit seinen Zahlen liefern? Am Dienstagnachmittag sieht es danach aus, als ob die Anleger Zweifel haben. Die Aktie von Nvidia verliert fünf Prozent auf 687 Dollar, Super Micro büßt sogar zwölf Prozent ein. An den Gewinnmitnahmen kann sogar ein neues Super-Kursziel für Super Micro nichts ändern.Angesichts der fulminanten Rally der vergangenen Wochen und Monate ist es kein Wunder, dass den Super-Micro-Bullen die Kraft ausgeht - zumindest kurzfristig. Bis Freitag war die Aktie ...

