Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Fataler Absturz an den Börsen. Super Micro Computer hat am Dienstag schon wieder einen Absturz um mehr als 10 % hinnehmen müssen. Es sieht nicht gut aus für das Unternehmen, so der Eindruck am Dienstag und am Ende der vergangenen Woche. Der Eindruck täuscht! Die Börsen insgesamt auf Talfahrt Letztlich haben die Börsen [...]

