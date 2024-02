NEW YORK (dpa-AFX) - Der Handelsgigant Amazon gelangt auch an der Börse in die Königsklasse. Die Aktie des Unternehmens werde zum 26. Februar in den Dow Jones Industrial Average aufgenommen, teilte der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices am Dienstag mit. Weichen muss dafür die Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance, die erst vor einigen Jahren die Aufnahme in den weltweit bekanntesten Aktienindex geschafft hatte.

S&P begründete die Änderung mit der stärker werdenden Bedeutung des Einzelhandels für die US-Wirtschaft. Auch der Aktiensplit von Walmart habe eine Rolle gespielt: Dieser habe zu einer geringeren Gewichtung des Einzelhandelsriesen geführt.

Im nachbörslichen Handel legten Amazon-Aktien nach den Neuigkeiten um ein Prozent zu. Titel von Walgreens verloren hingegen drei Prozent./he

US0231351067, US9311421039, US2605661048, US9314271084