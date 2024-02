EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

beaconsmind Gruppe gewinnt stark wachsenden Studentenwohnheimbetreiber als Neukunden



21.02.2024 / 08:30 CET/CEST

beaconsmind Gruppe gewinnt stark wachsenden Studentenwohnheimbetreiber als Neukunden Aufbau einer VPN-Struktur für alle Studentenwohnheime von "Die Zimmerei" mit über 3.000 Apartments

Erhebliche Synergiepotenziale für weitere Lösungen aus dem beaconsmind- Produktportfolio

Kundenprojekt ist für beaconsmind Gruppe mit einem Umsatzvolumen von 0.5 Mio. Euro verbunden Zürich, Schweiz - 21. Februar 2024 - Die beaconsmind Gruppe (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich standortbezogenes Marketing (LBM) und Analytics, unterstützt den Property Manager Reos GmbH beim Aufbau einer einheitlichen Digitalisierungsstrategie für den Studentenwohnheimbetreiber «Die Zimmerei». Die beaconsmind Gruppe hat für alle 10 Standorte des Unternehmens in Deutschland und Österreich mit insgesamt über 3.000 Apartments ein VPN-Konzept mit Kameraüberwachung entwickelt. Dabei kommen unter anderem rund 150 Kameras mit innovativem Cloudmanagement zum Einsatz. Bislang nutzte «Die Zimmerei» Lösungen verschiedener Anbieter, was zu hoher Komplexität und einem hohem Zeitaufwand bei der Verarbeitung von Daten geführt hat. Mit den Lösungen der beaconsmind Gruppe erhält das Unternehmen alle gewünschten Managed Services aus einer Hand, wodurch der Personal- und Zeitaufwand deutlich gesenkt werden. Der Rollout soll im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen werden. Mittelfristig ist die Ausweitung der Aktivitäten der beaconsmind Gruppe auch auf Bereiche wie WLAN-Infrastruktur geplant. Das Kundenprojekt ist für die beaconsmind Gruppe mit einem Umsatz von ca. 0,5 Mio. Euro verbunden. Jonathan Sauppe, CEO von beaconsmind: «Wir freuen uns, ein weiteres Wachstumsunternehmen bei der Digitalisierung seiner Geschäftsprozesse unterstützen zu können. Wir haben nun in einem ersten Schritt ein innovatives VPN-Konzept entwickelt und wollen die Zusammenarbeit mit «Die Zimmerei» in den kommenden Monaten sukzessive ausbauen. Für die beaconsmind Gruppe ergeben sich durch den Vertragsabschluss attraktive Wachstumsmöglichkeiten.» Über die beaconsmind Gruppe Gegründet in der Schweiz im Jahr 2015, ist die beaconsmind Gruppe führend im Bereich standortbasierter Marketing-Software (LBM), WLAN-Infrastruktursysteme und WLAN-Gast-Hotspots. Wir bedienen Branchen wie Einzelhandelsketten, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach der beaconsmind Gruppe sind für ihre Expertise in den Bereichen digitale Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und WLAN-Dienste für SaaS-Kunden bekannt. Durch intelligente, vollständig cloudbasierte Technologien bieten wir unseren Kunden greifbaren Mehrwert und stärken ihre Omnichannel-Strategien für mehr Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com. Kontakt Unternehmen beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz) Jonathan Sauppe, CEO

jonathansauppe@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 7373

Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland) Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53



