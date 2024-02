Air Liquide: gute Nachrichten für Dividende in 2024 & kostenloses Webinar am Nachmittag

Werbung







Der französische Gasehersteller hat letztes Jahr eine sehr solide Performance erzielt - Dividendenprognose für 2024 wurde gesteigert.



Gestern hat das Unternehmen seinen Jahresbericht veröffentlicht. Dieser wurde am Markt mit Freude aufgenommen, weil die Firma im vergangenen Jahr von einer guten Nachfrage profitiert hat. Der Umsatz ist aufgrund ungünstiger Energie und Währungseffekte um 7,8% gesunken. Wenn man diese beiden Ereignisse ignoriert, ist der Umsatz um fast 4% gestiegen. Außerdem hat Air Liquide einen 11,6-prozentigen Anstieg beim Ergebnis erzielt.



Diese guten Kennzahlen haben die Prognosen verbessert. 3,20 Euro pro Aktie erwarten die Aktionäre dieses Jahr, 8,5% mehr als in 2023. Auf diesem Grund ist am Dienstag der Wert der Firma an der Euronext um gut 8% gestiegen, die Aktie erreichte ein neues Allzeithoch.









Quelle: HSBC