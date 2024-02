Die Allianz-Aktie hat heute die Marke von 250 Euro übersprungen und knüpft damit nahtlos an die gute Performance der vergangenen Monate an. Der Versicherer steht in dieser Woche aber nicht nur deshalb im Fokus. Am Freitag stehen die 2023er-Zahlen an. Diese dürften ebenfalls von Steigerungen geprägt sein.Die Allianz-Aktie ist vor der Präsentation der 2023er-Zahlen am Freitag in starker Verfassung. Auch die Zahlen dürften stark ausfallen. Analysten rechnen überwiegend mit einer starken Geschäftsentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...