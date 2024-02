Super Micro Computer - KI-Fantasie erfasst Serverhersteller

Die Aktie von Super Micro Computer zählt zu den Highflyern der zurückliegenden Monate. Die KI-Manie trieb die Aktie von einem Rekord zum nächsten. In den zurückliegenden beiden Handelstagen hat das Papier allerdings kräftig eingebüßt. Ein großer Teil der Analysten ist nach Angaben von Refinitiv mittelfristig zuversichtlich. Weitere Rücksetzer wollen sie jedoch nicht ausschließen.

Super Micro Computer produziert schnelle, energieeffiziente und leistungsfähige Server und Speicherlösungen, wie sie künftig für die Nutzung von KI verwendet werden. Die Nachfrage steigt. Dies zeigten die jüngsten Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Dabei hat sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum rund verdoppelt und der Gewinn pro Aktie stieg um 71 Prozent. Daraufhin erhöhte der Konzern die Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2023/24. Statt 10 Milliarden US-Dollar erwartet das Management nun 14,3 bis 14,7 Milliarden US-Dollar. Der Einsatz von KI hat soeben erst begonnen. Dem Analystenhaus ResearchandMarkets zufolge könnte der KI-Servermarkt bis 2029 um jährlich rund 25 Prozent wachsen. Super Micro Computer könnte von diesem Wachstum profitieren.

Einige Experten warnen allerdings, dass aktuell zuviel Fantasie in die Aktie eingepreist scheint. Mit einer Marktkapitalisierung von 44 Milliarden US-Dollar wird die Aktie aktuell mit rund dem dreifachen des erwarteten Umsatzes bewertet. Zudem besteht eine extreme Abhängigkeit von Nvidia. Der Halbleiterhersteller ist der primäre Lieferant von GPU-Chips, die in den Servern von Super Micro Computer verbaut werden. Lieferschwierigkeiten bei Nvidia würden umgehend negativ auf das Geschäft von Super Micro Computer auswirken. Vor diesem Hintergrund dürfte auch in den nächsten Wochen mit teils deutlichen Ausschlägen bei der Aktie zu rechnen sein.

Chart: Super Micro Computer

Widerstandsmarken: 899,35/1.081,40 USD

Unterstützungsmarken: 604,70/695,70/786,70 USD

Die Aktie von Super Micro Computer pendelte von August 2023 bis Mitte Januar diesen Jahres in einer Bandbreite zwischen 233,65 USD und 352,50 USD. Daraufhin erfolgte der Ausbruch nach oben bis auf 1.0801,40 USD. In den vergangenen Tagen wurden Gewinne mitgenommen und die Aktie tauchte im frühen Handel bei 786,70 USD unter die 61,8%-Retracementlinie. Der kurzfristge RSI hat zwar die extremen Niveaus verlassen. Der langfristige RSI signalisiert jedoch immer noch eine leicht überverkaufte Lage. Ein vergleichbares Bild zeigt auch der lang- und kurzfristige MACD. Die Abwärtsdynamik hat abgenommen. Dennoch sind Rücksetzer bis zur Unterstützungszone zwischen 604,70 und 695,70 USD durchaus möglich. Neue Kaufsignale zeigen sich frühestens bei einer Stabilisierung.

Super Micro Computer in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 02.06.2023-21.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Super Micro Computer in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 22.02.2019 - 21.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit überdurchschnittlich an der Kursentwicklung der Super Micro Computer-Aktie zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Tradingmöglichkeiten

Faktor Long auf Super Micro Computer für Spekulationen, dass der Aktienkurs steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Reset Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Super Micro Computer HD2TAU 8,46 525,209503 590,860691 3 Open End Super Micro Computer HD2TAW 5,86 630,234142 709,01341 5 Open End Super Micro Computer HD2TAZ 2,81 689,310501 758,241551 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.02.2024; 15:45 Uhr

Faktor Short Optionsscheine auf Super Micro Computer für Spekulationen, dass der Aktienkurs fällt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Reset Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Super Micro Computer HD2TB8

12,17 1050,160079 984,525074 -3 Open End Super Micro Computer HD2TBB 14,57 918,87928 826,991352 -6 Open End Super Micro Computer HD2TBL 23,16 840,110801 803,313948 -15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.02.2024; 15:45 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie der Super Micro Computer finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt.