New York - Die US-Börsen haben am Mittwoch weiter nachgegeben. Vor der Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed sowie Zahlen des Tech-Riesen Nvidia hielten sich die Anleger erneut zurück. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank in der ersten Handelsstunde um 0,29 Prozent auf 38'450,86 Punkte. Für den marktbreiten S&P 50 ging es um 0,25 Prozent auf 4962,84 Zähler bergab. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,75 ...

