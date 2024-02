KI-Kingpin Nvidia hat am Mittwoch nach Ende des regulären Handels an der New Yorker Wall Street die Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal gemeldet. Die Erwartungshaltung der Investoren im Vorfeld der Veröffentlichung war enorm, schließlich hat sich die Aktie allein im laufenden Jahr um mehr als 40 Prozent in die Höhe geschraubt. Wie die vergangenen drei Monate operativ gelaufen sind und wie die Aktie auf die Zahlen reagierte, erfahren Sie im Artikel. Der Chiphersteller Nvidia hat am Abend Zahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...