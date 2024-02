DJ SAP schlägt für 2023 Dividende von 2,20 EUR je Aktie vor

WALLDORF (Dow Jones)--SAP plant für 2023 eine Erhöhung der Dividende. Der Vorstand werde den Aktionären eine Dividende von 2,20 Euro je Aktie vorschlagen, teilte der Software-Konzern mit. Dies entspreche einer Erhöhung um 0,15 Euro bzw. 7,3 Prozent gegenüber der für das Geschäftsjahr 2022 gezahlten Dividende. Bei Zustimmung der Aktionäre und unter der Annahme, dass der Bestand an eigenen Aktien zum 31. Dezember 2023 unverändert bleibt, würde sich der Gesamtbetrag der ausgeschütteten Dividenden auf rund 2,568 (2022: 2,393) Milliarden Euro belaufen, was einer Ausschüttungsquote von 43,1 (2022: 139,6) entspreche. Die Auszahlung solle am 21. Mai 2024 erfolgen.

February 21, 2024

