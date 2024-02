© Foto: Joaquim Ferreira - picture alliance



Der Luxusauto-Konzern Mercedes will trotz einem Gewinnrückgang seine Dividende erhöhen und hat auch einen Aktienrückkauf angekündigt. Umsatz und Absatz legten zu. Es gibt jedoch auch einen Wermutstropfen.Mercedes-Benz hat am frühen Donnerstag eine bereinigte Umsatzrendite von 12,6 Prozent für seine Pkw-Sparte für das Jahr 2023 bekannt gegeben, da Inflation und Kosten in der Lieferkette den Gewinn schmälern. Die Zahl entsprach in etwa den Erwartungen. Für das Jahr 2024 prognostizierte das Unternehmen jedoch eine niedrigere bereinigte Umsatzrendite für die Pkw- und die Transportersparte und rechnete mit zehn bis zwölf Prozent für Pkw und 12 bis 14 Prozent für Transporter, was einem Rückgang …