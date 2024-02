Hören: https://open.spotify.com/episode/6NvDbLpo85crUwotSnzplk Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankurt und Wien. Es ist der Podcast, der das Gefühl für den DAX bringt und es ist Donnerstag, der 22. Februar 2024 und so sieht es im Frühgeschäft aus. - DAX mit kräftigem Start gleich über 17300 Punkte- 38 von 40 DAX-Titeln im Frühgeschäft im Plus- Baader Bank mit Tons of News zu DAX-Titeln, nur MTU negativ- Allianz und Daimler Truck auf High- Serien bei Heidelberg Materials- ATX ebenfalls Minus- AT&S und FACC gefallen im Frühgeschäft- Porr in Wien Aktie der Stunde- 1 kg Gold kostet 60.143 Euro, mitgeteilt ...

