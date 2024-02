München (ots) -- Musik-Dokumentation über den beispiellosen Erfolg von "Scooter"- Frontmann H.P. Baxxter zeigt sich offen wie selten- Ausstrahlung am Samstag, 16. März, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI"Faster Harder Scooter!" Seit 30 Jahren schafft es die Band aus Hamburg die Massen zu begeistern. Für RTLZWEI und "Pop-Giganten" ein Grund, sich das Trio rund um H.P. Baxxter genauer anzuschauen. Wie ticken die Musiker? Was steckt hinter Songs wie "Hyper Hyper" und "How Much Is The Fish"? Exklusive Einblicke in das Leben des Scooter-Frontmanns und seine Arbeit gibt es am 16. März 2024 um 20.15 Uhr bei RTLZWEI."Hyper Hyper", "Maria (I Like It Loud)" und "How Much Is The Fish" sind nur drei der zahlreichen Hitsongs der Band "Scooter". Seit 30 Jahren bringt das Trio rund um Frontmann H.P. Baxxter die Dancefloors zum Beben. 500 Wochen in den Single-Charts, 300 Wochen in den Album-Charts und über 100 verliehene Goldene- und Platin-Schallplatten weltweit können die Musiker als Erfolg verbuchen.Wie hat alles angefangen? H.P. Baxxter nimmt das Publikum im Rahmen der RTLZWEI-Dokureihe "Pop Giganten" mit auf eine Reise durch die Zeit mit "Scooter". 1994 veröffentliche die Band "Hyper Hyper", seitdem gelten sie als Ikone der internationalen Dance- und Techno-Szene. Kaum eine Musik-Kombo kann heute noch mit diesem Erfolg aufwarten.Aus dem ostfriesländischen Leer in die weite Welt - das ist H.P. Baxxter (bürgerlicher Name: Hans Peter Geerdes) gelungen. Auch nach drei Jahrzehnten performt er auf der Bühne wie in den Neunzigerjahren. "Pop Giganten" ist exklusiv dabei, wenn die Band ausverkaufte Gigs spielt und neue Songs aufnimmt. Baxxters Schwester Britt kommt zu Wort, sie erinnert sich an die musikalischen Anfänge ihres Bruders. Kollegen wie Songwriterin Leony und Schlagerlegende Vicky Leandros sowie Starkoch Tim Mälzer plaudern aus dem Nähkästchen, was ihren Freund Baxxter angeht. Die aktuelle Besetzung von "Scooter", Marc Blou und Veteran Jay Frog, berichtet freimütig über den Platz in der zweiten Reihe hinter Frontmann H.P., aber auch über den Spaß, den das ganze Projekt immer wieder macht.Produziert wird die Sendung von Maxi Media GmbH."Pop-Giganten: Scooter" läuft am Samstag, den 16. März 2024, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Sendung ist nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar.Über "Pop Giganten"Herausragende Stars, musikalische Trends und Songs, die die Welt bewegen - die RTL ZWEI Musik-Doku-Reihe "Pop Giganten" blickt hinter die Kulissen von spannenden Phänomenen der Musikgeschichte.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100916283