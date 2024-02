Noch über einige Monate wird der Chemieriese BASF über eine große Beteiligung an Wintershall Dea verfügen. Der Öl- und Gaskonzern, der bis Ende des Jahres an den Energieproduzenten Harbour Energy geht, hat im vergangenen Jahr die niedrigeren Gas- und Ölpreise zu spüren bekommen. So sank der operative Gewinn (Ebitdax) um 29 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro.Beim Ebitdax werden die Effekte von Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Explorationskosten herausgerechnet. Die Fördermenge stieg indes leicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...