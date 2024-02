Sinkende Energiepreise haben der RWE-Aktie zuletzt schwer zugesetzt. Vor allem in Deutschland und Großbritannien schwinden die Margen dahin und der Versorger kündigte im Januar bereits an, wohl nur das untere Ende seiner Prognose erreichen zu können. Nun haben die Analysten der Deutschen Bank sich die Lage noch einmal genauer angesehen.Anzeige:Die bestehenden Herausforderungen für RWE (DE0007037129) spiegeln sich in einer deutlichen Reduzierung des Kursziels wider. Jenes lautet nun nur noch auf 40 statt zuvor 55 Euro. Das ist aber noch immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...