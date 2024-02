WASHINGTON (dpa-AFX) - Arch Resources, Inc. (ARCH), a coal miner and processor, said on Thursday that it has appointed Richard A. Navarre as Chairman of the Board with effect from May 7.



Navarre will succeed John W. Eaves, who will retire at that time as the company's Executive Chair.



Navarre currently serves on the boards of Civeo Corporation and Natural Resource Partners.



Copyright(c) 2024 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken