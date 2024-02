Nestlé unter Druck - Investoren sind vorsichtig

Werbung







Seit der Pandemie überwindet die Firma ihre Schwächen im operativen Geschäft nicht. Eine schlechte Performance an der Börse ist die Konsequenz. Der Chef steht unter Druck, denn die Investoren könnten das Vertrauen verlieren.



Das Schweizer Unternehmen hat heute den Jahresbericht veröffentlicht. Aufgrund der hohen Inflationsrate hat Nestlé weiter die Preise bei den Produkten erhöht. Dies könnte erklären, warum der Umsatz um (real) 0,3% gefallen ist. Die Prognosen für 2024 sehen besser aus, aber sind auch nicht optimistisch. Die Firma plant weniger Preiserhöhungen, jedoch ist das erwartete Umsatzwachstum von 4,7% auf 4% gesunken.



Offensichtlich haben die Investoren heute reagiert. Die Aktie steht nun bei ca. 94,2 CHF, fast 5% tiefer als gestern. Anfang 2022 notierte die Aktie noch bei knapp 130 CHF und damit über 35% höher.









