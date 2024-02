Unser Depotwert Mercedes-Benz hat am Donnerstag (22.2.) robuste Finanzergebnisse für 2023 vorgelegt und mit einer neuen Aktienrückkaufpolitik für eine positive Überraschung gesorgt. Die DAX-Aktie (72,00 Euro; DE0007100000) legte bis zu 6% zu. 2023 konnte der Umsatz um 2% auf 153,2 Mrd. Euro gesteigert werden; das EBIT fiel um 4% auf 19,7 Mrd. Euro. Die ber. EBIT-Marge der zentralen Pkw-Sparte lag bei 12,6%, was im Vergleich zum Vorjahr (14,6%) einen Rückgang darstellt. In der Vans-Sparte hingegen verbesserte sich die ber. EBIT-Marge von 11,2 auf 15,1%. Damit konnte die zuvor angehobene Prognose von 13 bis 15% sogar leicht übertroffen werden. Inflation und Störungen in den Lieferketten haben sich im vergangenen Jahr negativ auf die Profitabilität des Konzerns ausgewirkt, wodurch die eigene Prognose für die Pkw-Sparte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...