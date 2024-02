Starke Zahlen, starker Ausblick - und kein Rally-Ende in Sicht: Nvidia begeistert und trägt heute wesentlich zu einer positiven Stimmung am Gesamtmarkt bei. Im US-Handel gibt es bislang kein Anzeichen für Schwäche. Letzter Stand: ein Plus von 15 Prozent bei einem Kurs von 777 Dollar. Die Erwartungen waren nicht gering, Nvidia gelingt es trotzdem, diese zu übertreffen. Der KI-Boom brachte im abgelaufenen Quartal 22,1 Milliarden Dollar Umsatz - eine Verdreifachung gegenüber dem Vorjahr. Gerechnet ...

