HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BNP Paribas von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 72 Euro angehoben. BNP sei aktuell seine bevorzugte Bank, schrieb Analyst Michael Christodoulou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Während die Ertragserwartungen gut verankert seien, dürfte die im Vergleich zu anderen Banken bessere Erfolgsbilanz bei der Erreichung der Kostenziele dazu beitragen, den Gewinndruck abzumildern, falls das Ertragswachstum geringer ausfallen sollte als erwartet. Zudem weise BNP einen geringeren Verschuldungsgrad auf als die Wettbewerber./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131104

