Am Freitag vor Start der Börsen hat die Deutsche Telekom ihre Quartalszahlen präsentiert. Das sind die Ergebnisse und so reagiert die Aktie, die frische Impulse benötigt, um neue Hochs zu markieren: Neben BASF (mehr dazu hier) und der Allianz (mehr dazu hier) hat auch die Deutsche Telekom am Freitag vor dem Start der Börsen ihre Quartalszahlen präsentiert. Das sind die Ergebnisse bei der ehemaligen Volksaktie und das die Auswirkungen auf den Kurs: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...