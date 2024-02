© Foto: picture alliance / NurPhoto | Beata Zawrzel



Elon Musk ist nicht überrascht von den schlechten Nachrichten des Tesla-Rivalen Rivian. Er hat schon seit einiger Zeit davor gewarnt - und legt jetzt nach.Am Mittwoch hat Rivian ein enttäuschendes Quartal und einen schwachen Ausblick bekanntgegeben. Außerdem kündigte der E-Autobauer an, etwa zehn Prozent der Stellen abzubauen. Kurz darauf schrieb Elon Musk auf X, dass der rivalisierende Hersteller von Elektrofahrzeugen bei der derzeitigen Entwicklung in etwa sechs Quartalen bankrottgehen würde und fügte hinzu: "Vielleicht wird sich diese Entwicklung ändern, aber bisher ist das nicht der Fall. "Sie müssen die Kosten massiv senken und das Führungsteam muss in der Fabrik leben, oder sie werden …