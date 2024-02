ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nestle anlässlich der Jahreszahlen von 121 auf 118 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Sowohl die Resultate als auch der Ausblick des Lebensmittelkonzerns seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Studie. So stelle etwa der Ausblick auf das Wachstum aus eigener Kraft praktisch eine Senkung des mehrjährigen Finanzziels dar. Ein Teil dieser Vorsicht scheine auch einen langsamen Start in das laufende Jahr widerzuspiegeln./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 01:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 01:48 / GMT



ISIN: CH0038863350

