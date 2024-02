Rheinmetall Aktie heute Morgen bereits bei 414,40 EUR - neues Allzeihoch, obwohl der andere grosse Defensewert - HENSOLDT - den Rückwärtsgang einlegen muss, wegen teilweise verfehlter Erwartungen, oder einfach Gewinnmitnahmen, wer weiss. Auf jeden Fall sind die Aktien der Düsseldorfer unbeeindruckt. Man macht das, was man in den letzten Monaten am Besten konnte: Aufträge über Aufträge einsammeln, Kapazitäten ausbauen und ein riesiges Orderbacklog aufbauen. Heute gibt es von Rheinmetall einen "Auftrag im dreistelligen Mio EUR Volumen" der gleichzeitig als Marktdurchbruch bezeichnet wird. Also wohl ...

