Rohstoffwerte stehen kräftig unter Druck. Insbesondere Chinas kaputter Wirtschaftsmotor sowie die Schieflage im Immobiliensektor lasten massiv auf der Nachfrage nach Rohstoffen. Bereits am Dienstag (21.2.) hatte daher BHP die Dividende bei Vorlage der Hj.-Zahlen gekappt. Am Mittwoch folgte dann der britisch-australische Bergbauer Rio Tinto, der neben BHP und Vale zu den weltweit größten Eisenerzproduzenten gehört. Aktionäre dürfen für das Gj. (per 31.12.) eine Dividende von 4,35 (Vj. 4,92 US-Dollar) je Aktie erwarten, sodass die Dividendenrendite von 6,8% im Vj. auf immer noch ansehnlich 6,6% fällt. Ein Grund für die Senkung zeigt sich im Zahlenwerk. So schrumpften ...

