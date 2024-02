DJ Stellantis verkauft bis zu 500.000 Fahrzeuge an Ayvens

Von Adria Calatayud

PARIS (Dow Jones)--Der Autokonzern Stellantis hat mit dem französischen Autoleasinganbieter Ayvens einen Vertrag über den Verkauf von bis zu einer halben Million Fahrzeugen im Wert von mehreren Milliarden Euro abgeschlossen. Ayvens gehört mehrheitlich der Societe Generale.

Stellantis und Ayvens gaben am Montag eine Rahmenvereinbarung bekannt, die es den Tochtergesellschaften von Ayvens ermöglicht, in den nächsten drei Jahren europaweit Fahrzeuge für ihren langfristigen Leasing-Fuhrpark zu erwerben. Die von der Vereinbarung abgedeckten Fahrzeugklassen reichen von Stadtautos über SUVs bis hin zu Transportern und schließen auch batterieelektrische Fahrzeuge ein. Die ersten Fahrzeuge sollen in der ersten Hälfte des Jahres 2024 ausgeliefert werden.

Über die bereits für 2024 geplanten Mengen hinaus können die beiden Unternehmen unter Berücksichtigung der Nachfrage und des Flottenbedarfs spezifische Bestellmengen, -zusammensetzungen und -termine vereinbaren, so die beiden Unternehmen.

February 26, 2024

