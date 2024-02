© Foto: Nel Asa Media



Es gibt mal gute Nachrichten aus Leverkusen. Bei einem Kandidaten gegen Lungenkrebs hat Bayer von der FDA den Fast-Track-Status erhalten. Der Aktie hilft das allerdings nicht auf Sprünge. Sie liegt im Minus. Der DAX startet etwas verhalten in die neue Woche. Im frühen Handel am Montag legt der Index um 0,1 Prozent zu auf 17. 432 Punkte. Damit liegt der Leitindex nur knapp unter seinem Allzeithoch bei 17. 443 Punkten. Obwohl den US-Indizes so langsam die Puste ausgeht, könnte der deutsche Leitindex seine Rekordjagd weiter fortsetzen. Bayer: Krebsmedikament erhält Fast-Track-Status Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat die Entwicklung eines potenziellen Mittels zur Bekämpfung eines …