An den Aktienmärkten weltweit wird auf wichtige Inflationsdaten gewartet, die in dieser Woche aus den USA, aber auch aus Japan und Europa kommen. Vor allem die Preisdaten in der weltgrößten Volkswirtschaft werden von Anlegern genau unter die Lupe genommen, da sie starken Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank haben. Rund eineinhalb Stunden vor Handelsbeginn am Montag taxierte der Broker IG den Dow Jones 0,08 Prozent tiefer auf 39.100 Punkte. Im Verlauf der vergangenen Woche hatte er ein Plus ...

