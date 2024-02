Der DAX hat sich am Montag zwar wenig bewegt, bei 17.460 Zählern konnte er aber dennoch im Tagesverlauf ein neues Rekordhoch markieren. Aus dem Handel ging er am Ende mit einem Plus von 0,02 Prozent auf 17.423,23 Punkte. Am Dienstagmorgen dürfte der deutsche Leitindex noch etwas tiefer starten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,1 Prozent schwächer bei 17.400 Punkten.Belastet haben etwas schwächere US-Börsen. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab 0,2 Prozent auf 39.069,23 Zähler nach. Für ...

