Nach dem volatilen Wochenschluss hat die Aktie von BASF am gestrigen Montag weitere 0,6% auf 46,33 EUR abgegeben. Rückblick: Der Ludwigshafener Chemiekonzern hatte am Freitag die Jahreszahlen veröffentlicht, worauf es zu großen Kursschwankungen kam. Während die Notierungen dabei in der Spitze bis auf 48,70 EUR gestiegen waren, ging es im Tief (45,19 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...