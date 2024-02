Samuel Sigrist, CEO von SIG, sagte: "Wir freuen uns über die starke Umsatzentwicklung von SIG. Diese haben wir erreicht trotz einer gewissen Abschwächung in unseren Endmärkten aufgrund der Inflation der Lebensmittelpreise, die die Nachfrage beeinflusst. Das währungsbereinigte Wachstum lag bei 18,5%, was auf den Beitrag der Akquisitionen des Vorjahres zurückzuführen ist. Das organische Umsatzwachstum für unser Geschäft mit aseptischen Kartonpackungen betrug 7,4%, was unser starkes Geschäftsmodell und unsere Fähigkeit unterstreicht, Preiserhöhungen zum Ausgleich höherer Inputkosten durchzusetzen. ...

