Die Amazon-Aktie hat als Bestandteil der "Magnificent Seven" im letzten Jahr große Kursgewinne eingefahren. Aber 2024 muss die Luft nicht raus sein. Sollten Anleger jetzt noch einsteigen? Um die 1000 Prozent konnte die Amazon-Aktie in den letzten zehn Jahren dazugewinnen. Und allein im letzten Jahr, als der KI-Boom zahlreiche Tech-Aktien in neue Börsenhöhen katapultierte, legte auch der Versandriese um über 80 Prozent zu. Kein Wunder, immerhin verfügt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...