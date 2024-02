Am Montag sorgten starke Quartalsergebnisse des Autobauers Li Auto für frischen Wind in der Elektroautobranche. So legten auch die Tesla-Papiere um knapp vier Prozent zu. Auf diese Marken sollten Trader jetzt achten. Li Auto übertraf mit einem Gewinn von 60 Cent pro Aktie die Schätzungen von 45 Cent je Aktie deutlich. Der Umsatz bei 5,9 Milliarden Dollar übertraf die Erwartungen von 5,6 Milliarden ...

