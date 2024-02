Arbon - Der Bauzulieferer Arbonia steht vor einem radikalen Schritt: Der Konzern stellt seine Klimatochter zum Verkauf und verliert damit über die Hälfte seines Volumens. Gleichwohl strebt er im Bereich der Innentüren die Marktführerschaft an. «Unsere Wettbewerbsposition ist im Türengeschäft besser als im globalen Wärmepumpengeschäft», sagte der exekutive Verwaltungsratspräsident Alexander von Witzleben am Dienstag an der Bilanzmedienkonferenz in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...