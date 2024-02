Xylem Inc. (NYSE: XYL), ein führendes globales Wassertechnologieunternehmen, das sich der Lösung der schwierigsten Wasserprobleme der Welt verschrieben hat, gab heute die Ernennung von Radhika Fox zur leitenden Beraterin des Unternehmens bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240227537986/de/

Radhika Fox Appointed Senior Advisor at Xylem

"Radhika ist eine der einfühlsamsten und effektivsten Verfechterinnen des Wassers in der Welt eine allseits respektierte Stimme für Lösungen für die größten Wasserprobleme der Gesellschaft", sagte Matthew Pine, Präsident und CEO von Xylem. "Sie hat eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Einbindung von Stakeholdern, der Konsensbildung und der Förderung positiver Veränderungen bei der Bewältigung von Wasser- und Klimaherausforderungen. Wir freuen uns, dass sie ihre Energie und ihr Wissen bei Xylem einbringt."

Fox wird Xylem bei sich entwickelnden Themen und Möglichkeiten im Wassersektor strategisch beraten und eine Reihe von Angelegenheiten zur Unterstützung der Umsetzung der Strategie von Xylem beraten. Fox war zuletzt als vom Senat bestätigte Assistant Administrator für das Office of Water der US-Umweltschutzbehörde tätig und fungierte als Hauptberater des EPA-Administrators und des Weißen Hauses in Bezug auf Wasserressourcen und Wasserinfrastruktur in den Vereinigten Staaten.

Bevor sie zur EPA kam, war Fox Geschäftsführerin der US Water Alliance, eines überparteilichen Netzwerks, das verschiedene Interessengruppen zusammenbringt, um gemeinsame Lösungen für die dringenden Umwelt-, Wasser- und Klimaherausforderungen der Nation zu finden. Ihre Karriere im Wassersektor begann bei der San Francisco Public Utilities Commission, einer öffentlichen Behörde, die über 2,6 Millionen Menschen in der San Francisco Bay Area mit Wasser, Abwasser, Regenwasser und Strom versorgt.

"Der Wassersektor befindet sich in einer kritischen Phase eskalierende Wasserprobleme, alternde Infrastruktur und die Notwendigkeit von Investitionen für neue Generationen angesichts des Klimawandels", sagte Radhika Fox. "Xylem und seine Kunden stehen an der Spitze eines wichtigen globalen Trends zur Modernisierung der Wassersysteme und zum Aufbau widerstandsfähiger, wassersicherer Gemeinschaften. Ich freue mich sehr, dem Xylem-Team beizutreten, das das Potenzial der Technologie nutzt, um die Verfügbarkeit, Qualität und Bezahlbarkeit von Wasser zu verändern."

Über Xylem

Xylem (XYL) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Wassertechnologie, das bestrebt ist, durch Innovation und Fachwissen die zentralen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Wasserversorgung zu meistern. Unsere 23.000 vielfältigen Mitarbeiter erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Pro-Forma-Ertrag von 8.1 Milliarden US-Dollar. Wir erschaffen eine nachhaltigere Welt, indem wir unsere Kunden befähigen, ihr Wasser- und Ressourcenmanagement zu optimieren und indem wir Gemeinden in über 150 Ländern zu mehr Wasserversorgungssicherheit verhelfen. Kommen Sie zu uns unter www.xylem.com and Let's Solve Water.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240227537986/de/

Contacts:

Houston Spencer

+1 (914) 240-3046

Houston.Spencer@xylem.com