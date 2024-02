Der DAX (WKN: 846900) setzt seine Rekordjagd fort. Am Dienstag legte das größte deutsche Börsenbarometer nach einem trägen Start mehr als 130 Punkte zu und schloss +0,76% höher mit 17.556 Punkten. SAP und Siemens zogen weiter an, wohingegen es bei Rheinmetall und Munich Re zu Gewinnmitnahmen kam. Die deutschen Standardwerte starteten knapp oberhalb des Schlusskurses vom Montag in den Tag. Der Eröffnungskurs markierte gleichzeitig das Tagestief. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...