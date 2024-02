"Bei uns gibt es Kekse?", schildert OLB-Chef Stefan Barth am Rande der Bilanz-PK sein Erstaunen nach der Lektüre eines Presseartikels über sein Institut, in dem die altbackene Qualität der dargereichten Plätzchen moniert wurde. Offensichtlich hält Barth die Bewirtung von Gästen selbst mit überalterten Süßbackwaren schon für reine Verschwendung. Aber wahrscheinlich ist es gerade dieses von den Eigentümern um den Finanzinvestor Apollo eingeimpfte knausrige Kostenbewusstsein, das die OLB zu einer der "profitabelsten und effizientesten Banken in Europa" gemacht hat, wie Barth prahlte. Von einer Eigenkapitalrendite von 16,2% und einer Cost-Income-Ratio von 36,9% (jeweils ohne die Kosten für die Übernahme der Degussa Bank) kann Deutsche Bank-Chef Christian Sewing nur träumen. Mithalten kann da am ehesten noch die ebenfalls von Finanzinvestoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...