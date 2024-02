Hören: https://open.spotify.com/episode/5XZHMTHwUTysNne8VexXDu Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankurt und Wien. Es ist der Podcast, der das Gefühl für den DAX bringt und es ist Mittwoch, der 28. Februar 2024 und so sieht es im Frühgeschäft aus. - DAX erneut im Plus- Baader Bank sieht 18.000- Mercedes, Porsche AG, MTU stark- Infineon, Zalando, Symrise zunächst schwach- News: Bayer, Brenntag, Deutsche, Mercedes, Rheinmetall, VW- Serien: BMW, Porsche- ATX eröffnet schwächer- Verbund holt auf- Zertifikat des Tages #5: Buy the Dip bei RWE für ganz Mutige - 10x Long Faktor Optionsschein auf RWE (Emittent UBS) ...

