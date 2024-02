Zürich - Die Swisscom plant eine Riesenübernahme in Italien. Der Schweizer Telekomkonzern will den Mobilfunkanbieter Vodafone Italia für 8 Milliarden Euro kaufen und mit der eigenen Mailänder Breitbandtochter Fastweb zusammenlegen. Damit würde das Italien-Geschäft künftig fast die Hälfte zum Swisscom-Umsatzes beisteuern. Das Gerücht geistert seit Dezember in den Medien herum, nun macht es die Swisscom offiziell: Laut einer Mitteilung vom Mittwoch ...

