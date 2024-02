EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

beaconsmind AG: NuWays stuft beaconsmind Aktie weiter mit "Buy" ein - Kursziel 15,00 Euro



28.02.2024 / 14:18 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





beaconsmind AG: NuWays stuft beaconsmind Aktie weiter mit "Buy" ein - Kursziel 15,00 Euro Zürich, Schweiz - 28. Februar 2024 - NuWays hat ihre Einschätzung der beaconsmind Gruppe (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), einem führenden Anbieter von SaaS und IT Infrastuktur Systemen mit den Schwerpunkten digitale Transformation, standortbasiertes Marketing und WLAN Systemen, überprüft. Die Bewertung der beaconsmind-Aktie verbleibt mit "Buy" bei einem Kursziel von EUR 15,00 (erhöht von EUR 13,00). Mit ihrem aktuellen Kursziel sieht NuWays sogar noch weiteres Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Zielkurs aufgrund zukünftiger M&A-Aktivitäten, die derzeit nicht im Zielkurs von EUR 15,00 berücksichtigt sind. Der Schlusskurs der beaconsmind-Aktie (Frankfurt) betrug am 27.02.2024 EUR 4,26. beaconsmind hat in letzter Zeit von drei wichtigen Vertragsverlängerungen profitiert, davon zwei im Segment CloudWiFi-Hotspots, was die Stärke des neu ausgerichteten Produktportfolios der Gruppe aufzeigt. beaconsmind hat auch die Zusammenarbeit mit dem Betreiber von Pflegeheimen Vitanas ausgeweitet. Das Projekt soll im Q2 '24 mit einem Gesamtumsatz von ca. CHF 1 Mio. umgesetzt werden. Darüber hinaus hat die Gruppe auch den Vertrag mit dem Einzelhandelsunternehmen Müller erweitert. Zuletzt hat beaconsmind den Immobilienverwalter Reos GmbH als Kunden gewinnen können, wobei die Gruppe ein selbst entwickeltes VPN-Netzwerk an allen zehn Standorten von Reos ausrollen wird. Der Deal soll ein Gesamtvolumen von ca. CHF 0,5 Mio. haben. Der aktuelle Bericht von NuWays über beaconsmind steht zum Download auf der Unternehmenswebsite von beaconsmind unter www.beaconsmind.com im Abschnitt "Investor Relations" zur Verfügung. Über die beaconsmind Gruppe Gegründet in der Schweiz im Jahr 2015, ist die beaconsmind Gruppe führend im Bereich standortbasierter Marketing-Software (LBM), WLAN-Infrastruktursysteme und WLAN-Gast-Hotspots. Wir bedienen Branchen wie Einzelhandelsketten, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach der beaconsmind Gruppe sind für ihre Expertise in den Bereichen digitale Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und WLAN-Dienste für SaaS-Kunden bekannt. Durch intelligente, vollständig cloudbasierte Technologien bieten wir unseren Kunden greifbaren Mehrwert und stärken ihre Omnichannel-Strategien für mehr Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com . Contact Company

beaconsmind AG, Stäfa (Switzerland)

Jonathan Sauppe, CEO

jonathansauppe@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 3807373

Contact for Business and Finance Press

edicto GmbH, Frankfurt (Germany)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53





28.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com