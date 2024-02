© Foto: Guido Kirchner/dpa



Der COVID-19-Impfstoffhersteller Novavax, der einen unerwartet hohen Verlust im vierten Quartal verzeichnete, sieht sich mit stagnierenden oder sinkenden Einnahmen für das laufende Jahr konfrontiert. Die Aktien des Unternehmens fielen vorbörslich um 20 Prozent, nachdem die Umsätze hinter den Analystenerwartungen zurückblieben. CEO John Jacobs räumte ein, dass Novavax in den USA nur einen niedrigen einstelligen Marktanteil erreicht hatte, unter anderem weil das Unternehmen seinen proteinbasierten Impfstoff später auf den Markt brachte als die mRNA-basierten Konkurrenten Pfizer und Moderna. "Wir waren von dieser Leistung in den USA enttäuscht", so Jacobs. Er identifizierte Schwächen in der …