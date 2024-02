The Open Group die herstellerunabhängige Organisation für Technologiestandards, hat heute bekannt gegeben, dass Shell Information Technology International, Inc. ein Platin-Mitglied der Organisation geworden ist. Shell schließt sich damit den anderen branchenführenden Platin-Mitgliedern DXC Technology, Fujitsu, Huawei, IBM, Intel und OpenText an.

Shell ist seit 1997 Mitglied von The Open Group und hat zu den zahlreichen Foren beigetragen, die die Zusammenarbeit bei der Entwicklung offener Technologiestandards und Zertifizierungen ermöglichen. Das Unternehmen spielte eine entscheidende Rolle bei der Gründung des OSDU®-Forums von The Open Group, das die Entwicklung umwälzender Technologien für die sich wandelnden Energiebedürfnisse der Welt erleichtert, und spendete wichtiges geistiges Eigentum, das die Grundlage für die OSDU-Datenplattform bildete. Shell trug auch zur Gründung des The Open Group Open Footprint Forum bei, das sich auf die Schaffung eines für alle Branchen anwendbaren Standards für Umweltfußabdruckdaten konzentriert.

The Open Group ist ein globales Konsortium, das die Erreichung von Geschäftszielen durch technologische Standards ermöglicht. Zu den mehr als 900 Mitgliedern gehören Kunden, System- und Lösungsanbieter, Anbieter von Tools, Integratoren, Wissenschaftler und Berater aus verschiedenen Branchen.

"In dem Maße, wie die Technologie die Welt immer tiefgreifender und schneller verändert, werden offene Technologiestandards zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel für eine größere und vielfältigere Anzahl von Unternehmen", kommentierte Steve Nunn, Präsident und CEO von The Open Group. "Shell spielt seit langem eine wichtige Rolle bei der Arbeit vieler Foren von The Open Group, und wir freuen uns sehr, dass das Unternehmen im Zuge der Stärkung unserer Partnerschaft Platinmitglied wird. Es ist ein Schritt, der den enormen Wert unserer gemeinsamen Arbeit unterstreicht."

"Wir freuen uns, unsere Mitgliedschaft bei The Open Group zu erweitern und neben anderen führenden Technologieunternehmen Platinmitglied zu werden. Wir sehen immense Fortschritte in der Arbeit der Foren und freuen uns auf die Zukunft", sagte Nils Kappeyne, VP Architecture and Data bei Shell.

Um mehr über die Mitgliedschaft bei The Open Group zu erfahren, klicken Sie hier

Über The Open Group

The Open Group ist eine globale Arbeitsgemeinschaft, die das Erreichen geschäftlicher Ziele durch Technologiestandards ermöglicht. Zu unseren mehr als 900 Mitgliedern gehören Kunden, System- und Lösungsanbieter, Tool-Anbieter, Integratoren, Wissenschaftler und Berater aus verschiedenen Branchen. Weitergehende Informationen über The Open Group finden Sie unter www.opengroup.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240228797090/de/

Contacts:

Monika Boudova

Hotwire für The Open Group

UKOpengroup@hotwirepr.com