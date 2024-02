DJ PTA-Adhoc: Aleia Holding AG: Vorläufiger Jahresabschluss und Ausblick 2024 - Aleia Holding AG stärkt ihre Position mit positivem Momentum

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta/29.02.2024/10:00) - Die Aleia Holding AG gibt heute den vorläufigen Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 bekannt und gewährt einen optimistischen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Die vorläufigen, noch ungeprüften Zahlen zeigen, dass das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2023 aufgrund von Projektentwicklungskosten mit -97,7 TEUR im Rahmen der Erwartungen liegt (Vorjahr -13,3 TEUR). Das Anlagevermögen der Gesellschaft erhöhte sich leicht auf TEUR 18.350 (Vorjahr TEUR 18.239).

Die ME Müritzer Energie AG, eine 100%ige Tochter der Aleia Holding AG, weist in ihrem vorläufigen Jahresabschluss einen Jahresüberschuss in Höhe von 876 TEUR aus (Vorjahr 1.320 TEUR).

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte die Aleia Holding AG, gemeinsam mit ihrer 100%igen Tochtergesellschaft ME Müritzer Energie AG, bedeutende Fortschritte in der Projektentwicklung. Für das erste Windparkprojekt wurden die rechtlichen Grundlagen geschaffen, um den Genehmigungsantrag für den 30 MW Windpark "Vorpommern" beschleunigt einzureichen. Basierend auf dem derzeitigen Planungsstand des Regionalen Raumordnungsprogramms sollen alle Flächen, die den aktuellen Planungen der Gesellschaft zugrunde liegen und für die bereits Pachtverträge vorliegen, weiterhin für die Errichtung von Windenergieanlagen ausgewiesen werden. Darüber hinaus sind beträchtliche Flächen für die Errichtung weiterer Anlagen vorgesehen, für die bereits Pachtverträge abgeschlossen wurden und auch zukünftig abgeschlossen werden.

Im Bereich Photovoltaik wurden wichtige Meilensteine zur Realisierung des ersten 80 MW Solarparks erreicht. Die Genehmigung des Flächennutzungsplans sowie des vorhabenbezogenen Bebauungsplans durch die Gemeinde markieren entscheidende Schritte. In enger Abstimmung mit den örtlichen Behörden arbeitet die Gesellschaft nun daran, den Bauantrag zu erstellen. Die Erteilung der Baugenehmigung wird das erste Großprojekt der Aleia-Gruppe baureif machen.

Die fortgeschrittenen Gespräche mit Finanzierungspartnern und strategischen Partnern zur Realisierung der Projekte zeigen vielversprechende Aussichten. Die Gesellschaft geht davon aus, dass diese Gespräche mit der Erteilung der Genehmigungen abgeschlossen werden, um Verzögerungen bei der Umsetzung der Projekte zu vermeiden.

"Die Aleia Holding AG verzeichnete im Jahr 2023 bedeutende Fortschritte und wir sind zuversichtlich, dass wir dieses Momentum in das aktuelle Geschäftsjahr mitnehmen können", sagte Dirk Volkmann, Vorstand der Aleia Holding AG. "Unsere Projekte im Bereich erneuerbarer Energien demonstrieren nicht nur unser Engagement für Nachhaltigkeit, sondern auch unser Streben nach operativer Exzellenz und langfristigem Wachstum. Wir sind bereit, die Herausforderungen anzunehmen und die Chancen zu nutzen, die sich uns bieten."

Die Aleia Holding AG sieht einem vielversprechenden Jahr entgegen, das von kontinuierlichem Wachstum und dem Streben nach einer nachhaltigen Zukunft geprägt sein wird.

Der vollständige vorläufige Einzelabschluss wird auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.aleia.ag/ investor-relations veröffentlicht.

Über die Aleia Holding AG Unternehmensgruppe

Die Aleia Holding Unternehmensgruppe entwickelt und realisiert Projekte im Bereich der Ressourcenschonung und Erneuerbaren Energien, insbesondere Biogas und Windenergie. Dabei beschäftigt sich das Unternehmen mit der nachhaltigen Erzeugung von Elektrizität und Biomethan und der Anwendung von Technologien zur Verbesserung der Effizienz und Nachhaltigkeit in allen Stufen dieser Erzeugungsprozesse.

Pressekontakt Aleia Holding AG, Investor Relations, Winterhuder Weg 29, 22085 Hamburg Tel. +49 (0)40 2281 7697, Fax +49 (0)40 3567 6809, presse@aleia.ag, www.aleia.ag

