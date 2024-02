Wallisellen (ots) -Die Allianz Suisse hat die Auszeichnung "Great Place to Work" erhalten. Das international anerkannte Qualitätssiegel bescheinigt der Allianz Suisse eine überdurchschnittlich gute Arbeitsplatzkultur, die von Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Teamgeist und Stolz geprägt ist.Die Allianz Suisse ist vom internationalen Beratungs- und Forschungsinstitut "Great Place to Work" als ausgezeichnete Arbeitgeberin zertifiziert worden. Basis der Zertifizierung ist eine anonyme Umfrage, die im Januar 2024 unter den Mitarbeitenden der Allianz Suisse durchgeführt wurde. Die Fragen für die Zertifizierung basieren auf den fünf verschiedenen Dimensionen einer aktiv gelebten, vertrauensbasierten Arbeitsplatzkultur: Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Teamgeist und Stolz. Ruedi Kubat, CEO der Allianz Suisse, zum Ergebnis der Umfrage: "Es erfüllt uns mit Stolz, als Great Place to Work ausgezeichnet zu werden. Wir sind überzeugt, dass zufriedene Mitarbeitende nicht nur eine hohe Servicequalität gewährleisten, sondern auch zum weiteren Erfolg unseres Unternehmens beitragen, indem sie eine hohe Kundenzufriedenheit erreichen. Die Auszeichnung ist besonders wertvoll, weil sie durch die eigenen Mitarbeitenden verliehen wird, welche die Allianz Suisse als Arbeitgeberin am besten beurteilen können." Die Auszeichnung "Great Place to Work" steht für besondere Leistungen bei der Entwicklung vertrauensvoller Arbeitsbeziehungen und der Gestaltung attraktiver und förderlicher Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden. Die Allianz Suisse ist stolz darauf, dass das Engagement für eine positive Arbeitsumgebung von "Great Place to Work" anerkannt wurde. In der Allianz Suisse wird grossen Wert daraufgelegt, den Mitarbeitenden ein Arbeitsumfeld zu bieten, das von Vertrauen, Respekt und Wertschätzung geprägt ist.Zustimmung von 80 Prozent - ein starker WertWie die Auswertung der anonymen Umfrage zeigt, finden 80 Prozent aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass die Allianz Suisse ein "Great Place to Work" ist, das heisst, sie stimmen zu, dass "alles in allem kann ich sagen, dass das hier ein sehr guter Arbeitsplatz ist". Mit 80 Prozent liegt die Allianz Suisse sehr nahe am kompetitiven Benchmark von 83 Prozent für Schweizer Unternehmen, die im vergangenen Jahr von "Great Place to Work" als "Best Workplaces" nominiert wurden. Besonders positiv erleben die Mitarbeitenden die Gerechtigkeit, die Kommunikation, den Teamgeist, die Glaubwürdigkeit, die Fairness, die Zusammengehörigkeit und die Freundlichkeit. Die Umfragewerte zeigten, dass die Mitarbeitenden sich fair behandelt fühlen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht oder ihrer sexuellen Orientierung. Die Mitarbeitenden kümmern sich umeinander und neue Mitarbeitende fühlen sich sehr willkommen. Zudem beurteilen die Mitarbeitenden das Handeln ihrer Führungskräfte als kompetent, nahbar und unkompliziert und geben ihnen sehr gute Noten für ehrliches und ethisches Handeln.Das international tätige Beratungs- und Forschungsinstitut "Great Place to Work" erhebt und analysiert seit über 30 Jahren Daten, um die Arbeitsplatzkultur von Organisationen zu messen. Weltweit arbeitet das Institut jährlich mit über 10'000 Unternehmen zusammen und befragt rund zehn Millionen Mitarbeitende in 60 Ländern.Für weitere Auskünfte:Allianz SuisseNadine Schumann, Mediensprecherinpress@allianz.ch, nadine.schumann@allianz.ch, Tel. 058 358 84 14Original-Content von: Allianz Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008591/100916504