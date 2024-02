EQS-News: BOOSTER Precision Components GmbH / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

Erneut Rekordumsatz sowie starke operative Leistung: BOOSTER Precision Components GmbH gibt vorläufige Geschäftszahlen für 2023 bekannt



29.02.2024 / 14:00 CET/CEST

Erneut Rekordumsatz sowie starke operative Leistung: BOOSTER Precision Components GmbH gibt vorläufige Geschäftszahlen für 2023 bekannt Umsatzwachstum von 17,6 % gegenüber 2022 deutlich über Prognose

Verbesserung des EBITDA auf 21,1 Mio. EUR (2022: 19,5 Mio. EUR)

Starker Auftragseingang in Höhe von 128 Mio. EUR mit 20 % Anteil von nicht für Verbrennungsmotoren bestimmten Produkten Frankfurt a. M., 29. Februar 2024 - Die BOOSTER Precision Components GmbH (Bond; ISIN NO0012713520) hat heute ihre vorläufigen, ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Gesamtjahr 2023: Rekordumsatz und starker Auftragseingang BOOSTER verzeichnete im Jahr 2023 einen starken Auftragseingang in Höhe von 128 Mio. EUR, wobei der Anteil des Neugeschäfts von nicht für Verbrennungsmotoren bestimmten Produkten bei 20 % liegt. Mit einem erwarteten Umsatz von 183,6 Mio. EUR im Jahr 2023 übertrifft BOOSTER den Vorjahresumsatz um 17,6 % (2022: 156,2 Mio. EUR) und liegt damit deutlich über der Prognose. Das EBITDA des Unternehmens stieg im Vergleich zu 2022 um 8,2 % auf 21,1 Mio. EUR (2022: 19,5 Mio. EUR). Das EBIT verbesserte sich auf 13,0 Mio. EUR (2022: 10,8 Mio. EUR). Erhöhte Zinsaufwendungen wirkten sich negativ auf das Konzernergebnis aus, das sich auf 1,7 Mio. EUR belief, verglichen mit 2,1 Mio. EUR im Jahr 2022. Bedingt durch einen höheren Bestand an Vorräten und Forderungen aufgrund des deutlich höheren Umsatzvolumens im Jahr 2023 erhöhte sich das Umlaufvermögen leicht von 65,9 Mio. EUR Ende 2022 auf 70,2 Mio. EUR zum 31. Dezember 2023. Die Bilanzsumme erhöhte sich im Berichtszeitraum dadurch von 107,2 Mio. EUR auf 115,2 Mio. EUR zum 31. Dezember 2023. Das Eigenkapital stieg um 19,4 % auf rund 15,4 Mio. EUR zum 31. Dezember 2023 im Vergleich zu 12,9 Mio. EUR Ende 2022. Dr. Ralph Wagner, CFO von BOOSTER Precision Components: "Wir freuen uns, eine starke Umsatz- und Ergebnisentwicklung für das Gesamtjahr 2023 berichten zu können, die unsere Umsatzprognose übertrifft und erneut einen Rekordumsatz darstellt. Das EBITDA-Wachstum von 8 % ist in Anbetracht des insgesamt anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds eine beachtliche Leistung. Alles in allem bleiben wir zuversichtlich im Hinblick auf unsere finanzielle Stabilität sowie unsere Fähigkeit, Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen." Anhaltendes Wachstum in Q4 2023 Obwohl sich die Dynamik im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 etwas verlangsamt hat, ist die Nachfrage nach BOOSTER-Produkten im vierten Quartal 2023 weiter gestiegen. Die Umsatzerlöse des Unternehmens beliefen sich im vierten Quartal 2023 auf 45,1 Mio. EUR, was einem Anstieg von 9,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (Q4 2022: 41,3 Mio. EUR). Das EBITDA verbesserte sich deutlich um 38,6 % und belief sich auf 5,0 Mio. EUR im Vergleich zu 3,6 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Das EBIT entwickelte sich positiv von 1,3 Mio. EUR im vierten Quartal des Vorjahres auf 2,8 Mio. EUR im vierten Quartal 2023. Das Konzernergebnis wurde durch gestiegene Zinsaufwendungen negativ beeinflusst, erreichte jedoch ein leicht positives Niveau von 0,03 Mio. EUR (Q4 2022: -0,7 Mio. EUR). "Unsere Bemühungen um Neugeschäft im Markt für Elektromobilität, haben sich erneut ausgezahlt: Ende 2023 wurde ein Großprojekt für Kühlsystemkomponenten für Elektrofahrzeuge gewonnen. Die Auftragseingänge von nicht für Verbrennungsmotoren bestimmten Produkten im Jahr 2023 haben damit mehr als 20 % der insgesamt vergebenen Neugeschäfte erreicht. BOOSTER liefert weiterhin Lösungen für die Zukunft und gestaltet die Automobilindustrie aktiv um. Auf unserem globalen Führungstreffen im November, in dessen Rahmen wir einen Strategieumsetzungsplan für 2024 aufgestellt haben, haben wir die Fortsetzung dieses Weges bekräftigt", sagt Jerko Bartolic, Geschäftsführer und CEO von Booster Precision Components. Zum Zeitpunkt der Erstellung des vorläufigen Finanzberichts 2023 geht die Geschäftsführung davon aus, dass das Geschäftsumfeld für die Automobilindustrie auch im Jahr 2024 herausfordernd bleiben wird und die gesamtwirtschaftliche Nachfrage, insbesondere in Europa aber auch in anderen Regionen der Welt, aufgrund geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheiten gedämpft bleibt. Angesichts des hohen Auftragsbestands für die kommenden Jahre erwartet die BOOSTER-Gruppe jedoch ein moderates Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr (2023: 183,6 Mio. EUR). Unter der Annahme stabiler Energiepreise und Rohstoffkosten rechnet das Management auch mit einer moderaten Steigerung des Ergebnisses (EBITDA 2023: 21,1 Mio. EUR). Der endgültige Konzernabschluss der BOOSTER Precision Components GmbH für das Geschäftsjahr 2023 wird im April 2024 veröffentlicht.

Kontakt:

BOOSTER Precision Components GmbH

Bockenheimer Landstraße 93

60325 Frankfurt a. M.

T +49 69 76758193

mail@booster-precision.com BOOSTER-Gruppe

