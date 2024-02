Nach dem Kursdebakel bei AMS Osram geriet auch die Symrise-Aktie unter Druck. Der CEO äußert sich zu möglichen Folgen.Das Papier von AMS Osram verliert am Donnerstag rund 35 Prozent an Wert. Die Probleme liegen bei einer Stornierung eines Schlüsselprojekts. Der Konzern kündigt an, eine umfangreiche Wertberichtigung vorzunehmen.Symrise nicht betroffenWie der Symrise-CEO bekannt gibt, ist Symrise nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...