wO Börsenlounge: 3M | AMS-Osram | Mercedes & was ist jetzt mit dem "Dip" - kaufen oder nicht?

Ist der Spuk an den Märkten schon wieder vorbei oder kommt da noch was? Der PCE-Index kam so rein wie erwartet und die US-Indizes liegen deutlich im Plus. Zeit den "Dip" zu kaufen? Bei einigen Aktien kribbelt es schon. Zum Wochenende hin ist es umgekehrt. Die Quartalszahlen aus den USA überzeugen überwiegend, während Mercedes und BASF mit ihren Quartalsberichten nicht gerade die Laune der Anleger heben. Beide DAX-Konzerne offenbaren mit ihrem Zahlenwerk Probleme. Aber sind die nicht schon längst im Kurs eingepreist? Die Luxusbranche sendet ein Lebenszeichen. Etwas überraschend kann Hermes die Erwartungen des Marktes schlagen. Der Aktie tut das natürlich gut. Aber ist es schon an der Zeit, …

Den vollständigen Artikel lesen ...