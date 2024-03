LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Stellantis nach Jahreszahlen und einigen Analystenveranstaltungen von 22,00 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Autokonzern gehöre in puncto Gesamtrendite und mittelfristige Ertragsstabilität zu den besten europäischen Fahrzeugherstellern, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hinzu komme ein für diese Unternehmensqualität günstiges Kurs-Gewinn-Verhältnis./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 20:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2024 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL00150001Q9

