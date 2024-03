© Foto: Oliver Berg/dpa



Der Kursverfall der Bayer-Aktie seit Jahresbeginn wird voraussichtlich im März zu ihrem Ausscheiden aus dem Stoxx Europe 50 führen. Die Titel haben in diesem Zeitraum 16 Prozent an Wert verloren. JPMorgan-Analyst Pankaj Gupta erklärt, dass der Agrarchemie- und Pharmakonzern die Verbleibekriterien in den letzten zwei Monaten nicht erfüllt hat. Im Rahmen der Überprüfung des 50 Werte umfassenden, währungsgemischten europäischen Index gemäß der Fast-Exit-Regel scheidet ein Unternehmen aus, wenn es sich zweimal in Folge auf Platz 75 oder schlechter in der Rangliste der größten europäischen Unternehmen befindet. Der Indexanbieter Stoxx Ltd. , der zur Deutschen Börse gehört, wird seine nächste Liste …